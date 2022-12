Schaatskoorts loopt op: waaghalzen in Molenpolder en bij Leersumse Veld, ook baantje Baambrugge even open

Bij IJsbaan Baarn is een veldje onder water gezet, maar schaatsen zit er voorlopig niet in. Op Facebook meldt de club: "Onze ijsbaan van 2,9 hectare is groot, de ondergrond is helaas grotendeels nog niet verhard waardoor er ruim 30 cm water op het veld moet staan. Om veilig en verantwoord te kunnen schaatsen hebben we een ijsdikte nodig van ongeveer 9 cm. Hiervoor is meer en strengere vorst nodig."