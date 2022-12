Strijd om pontje Nieuwer ter Aa beloond: er komt een nieuwe fietsbrug, pontje blijft voorlopig varen

Het actiecomité Laat ons niet zwemmen zegt in een eerste reactie blij te zijn met het besluit. "Als actiecomité, dorp, gemeente en medestanders zien we onze inspanningen beloond. Van ons had de pont best mogen blijven want we vonden en vinden hem niet onveilig. Maar overeenstemming over de aanleg van een fietsbrug is voor alle gebruikers van de pont een geweldig mooi resultaat."