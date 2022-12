Virtuele bootjes op de slotgracht, dansen op de muren van Kasteel de Haar: geschiedenis komt tot leven in kleurrijke animaties

In het park staan meer dan 100 projectoren opgesteld die samen alle animaties maken. Daar ging een heel traject aan vooraf. "We hebben 3D-modellen gebouwd van alle kasteelgebouwen om te kijken: waar kunnen we hier projecteren, hoe groot kunnen we gaan? Daarna gingen we research doen naar de geschiedenis, verhalen schrijven, figuren ontwerpen, welk verhaal vertellen we op welk gebouw. We proberen altijd een link te zoeken met de locatie waar we projecteren, het feest op de feestzaal, de hertjes bij het hertenkamp."