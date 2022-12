Utrecht geeft natuurijs een kans en mijdt westkant singel (en verzoekt anderen hetzelfde te doen)

Utrecht - De kans lijkt klein, maar Utrecht wil toch kijken of er binnenkort geschaatst kan worden op de singel in de stad. De gemeente vaart daarom niet via de westelijke Stadsbuitengracht bij de Catharijnesingel. Andere partijen, zoals rederij Schuttevaer, is gevraagd hetzelfde te doen en alleen via de oostkant te varen. Het gaat niet om een vaarverbod, maar om een verzoek, benadrukt de gemeente.