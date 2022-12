33 pakjes coke en 35 pillen: politie vindt drugs bij door rood rijder

De politie schrijft in een post op Instagram dat de bestuurder zenuwachtig overkwam. De agenten ter plaatse kregen "een raar onderbuik gevoel dat er iets niet pluis was". Dat gevoel bleek te kloppen: 33 gevouwen pakketjes met cocaïne, 35 xtc-pillen en nog eens 3 zakjes met cocaïne werden aangetroffen. Ook had de bestuurder ruim 2300 euro in contanten bij zich.