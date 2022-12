Utrechter die bij burenruzie pistool greep hoeft niet terug naar gevangenis

"Ik wilde geen stille tocht worden!" Dat was volgens de verdachte de reden dat hij een geladen pistool in huis had. Hij was in het verleden al eens "bijna doodgeslagen op straat" en ook was er gedreigd met een bom. Het pistool dat bij hem op de kast lag, was volgens hem van een kennis. Hij had het in huis gehouden voor zijn eigen veiligheid.