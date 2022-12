Code geel: kans op ijzel tot einde van de ochtend

De avondspits is vanavond vroeg op gang gekomen. Op de ring rondom Utrecht is veel langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld staat volgens Rijkswaterstaat ook een file met langzaam rijdend verkeer in de richting van Amsterdam. In totaal staat er zo'n 350 kilometer file. Kijk voor het actuele fileoverzicht op de site van Rijkswaterstaat