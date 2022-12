Snackbarovervaller krijgt 2 jaar cel, rechter geloof niet dat Utrechter er is ingeluisd

Daarbij komt nog dat de auto die W.S. van zijn werk in gebruik had kort na de overval 's nachts op de snelweg is gesignaleerd, terwijl hij zei dat hij in bed lag. Ook een tapgesprek tussen W.S. en zijn medeverdachte na de overval is volgens de rechtbank belastend. Verder nam de eigenaar van de sushi-zaak gesprekken met zijn personeel op die over de overval gaan.