In deze sporthal in IJsselstein brengen 100 vluchtelingen de feestdagen door

"Toen ik hier de eerste dag binnenkwam, dacht ik: jeetje, wat is het hier koúd." Locatiemanager Dick Bos wrijft in zijn handen. De winterjas zit nog om zijn lijf, maar ondertussen is-ie niet meer écht nodig. Sporthal De Oever is in een week tijd namelijk serieus opgewarmd. Bos wijst naar de vloer. "Kijk, vloerbedekking. Je wilt niet weten wat dat alleen al heeft gescheeld. En natuurlijk stoken we er ook bij. We moeten wel, want we gaan deze mensen niet in de kou laten slapen."