Na 28 dagen in de kou is het in studentenflat Casa Confetti nu tropisch warm

Ondertussen is Julia blij dat het einde in zicht is. "Het was eigenlijk niet echt leefbaar de afgelopen maand." Als voorbeeld haalt ze de badkamer aan, waar ze vloerverwarming heeft. "Het is daar zo warm dat het gewoon pijn doet om te lopen. En het voelt ook heel tegenstrijdig om in deze tijd, nu iedereen energie probeert te besparen, de verwarming op all-out te hebben staan. Maar ja, ik kan niet anders."