VVD stapt uit coalitie Leusden vanwege 'trage en moeizame uitvoering' coalitieakkoord

Hiermee wordt gedoeld op de oproep van de provincie om meer plannen voor windenergie te ontwikkelen. In de gemeenten waar dat niet gebeurd is, wil de provincie het heft nu zelf in handen nemen. "Leusden dreigt daardoor de regie over haar eigen dorp te verliezen, en zich steeds verder te isoleren. Wij zien het als een reëel risico dat de provincie voor ons gaat bepalen wat er gaat gebeuren", aldus de VVD.