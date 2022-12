Soest schrapt 10-hoog bouwen naast gemeentehuis, maar hoog blijft het

GGS-wethouder Treep zegt dat er uitvoerig met de belanghebbenden in de omgeving van de Dalweg is gepraat. Daar heeft de gemeente zoveel mogelijk gehoor aan gegeven. Maar ze voegt daar direct aan toe dat niet iedereen zich zal herkennen in het gewijzigde bestemmingsplan. "De hoogte van gebouwen ligt heel gevoelig", aldus Treep. "We hebben er nu voor gekozen om naast het gemeentehuis maximaal acht bouwlagen toe te staan en dat zal voor sommigen nog te hoog zijn."