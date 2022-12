Lokale partij Leusden in shock na plotselinge vertrek VVD uit coalitie

De energietransitie lijkt nu de coalitie de kop te kosten. De VVD wil namelijk kijken wat wél kan, dat is volgens fractievoorzitter Carlos Genders van de VVD Leusden óók afgesproken in het coalitieakkoord. "We hebben afgesproken dat we deze periode geen grootschalige opwek van zon- of windenergie gaan realiseren in Leusden. Maar we hebben ook afgesproken dat we met dubbele energie gaan werken aan wat wél kan."