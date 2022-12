Strijd om wandelpad Vinkeveen, eigenaar claimt weg: 'Gevaarlijke situatie'

De eigenaar van het pad is aannemingsmaatschappij Vobi. Die heeft rondom het pad een aantal loodsen staan. De gemeente zou zelf graag eigenaar van het pad willen zijn of in ieder geval zeggenschap willen over hoe het pad is ingericht. Dat probeerde de gemeente af te dwingen via de rechter, maar die oordeelde: Vobi is eigenaar. De gemeente is inmiddels in hoger beroep gegaan tegen die beslissing.