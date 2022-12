Koken in de L-flat: Martijn (45) moet rondkomen van 90 euro per week: 'Ik eet dit 4 keer per week'

Martijn woont sinds 10 jaar in de L-flat. Omdat hij ADHD en een vorm van autisme heeft, woonde hij er in het begin onder begeleiding van een zorginstelling. Sinds een aantal jaren woont hij volledig zelfstandig. “Dat gaat met vallen en opstaan, maar ik heb het hier wel naar mijn zin.” Hij moet rondkomen van 90 euro per week. “En daar moet ik alles van doen.” Omdat hij fanatiek roker is gaat veel geld naar shag en vloeitjes. “En ik heb daarom voor het kookboek ook een gerecht bedacht dat betaalbaar is. Het heet 'Something Sweet, Something Spicy' en ik eet het zeker drie tot vier keer in de week. De kipfilet haal ik altijd bij de Turkse slager. Daar is het veel goedkoper en lekkerder en je kan ook kleine porties laten afwegen.”