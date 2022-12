OM eist 7 jaar cel tegen Youssef T., advocatenneef van Ridouan T.

Ridouan T. zei eerder dat hij zijn neef heeft 'meegesleurd'. "Youssef is eerlijk, integer en naïef. Ik heb hem meegesleurd in wat er nu is gebeurd", zei Ridouan in de rechtbank. Hij zou "spelletjes" hebben gespeeld, waar Youssef nu "de dupe" van is geworden. "Ik was ervan overtuigd dat ik werd afgeluisterd. Daarom ging ik onzinverhalen vertellen."