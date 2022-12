Megaklapper: politie vindt 400 kilo illegaal vuurwerk in bestelbus in Amersfoort

Amersfoort - De politie heeft drie Amersfoorters aangehouden op verdenking van de handel in illegaal vuurwerk. In een busje in Amersfoort is 438 kilo illegaal vuurwerk gevonden en in een woning in Almere nog eens 400 kilo. De politie denkt dat de zaken met elkaar verband houden en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.