Hoe de val van de Leusdense coalitie de uitdagingen van lokale politiek laat zien

Binnema is universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen en doet onderzoek naar de lokale democratie in Nederland. Hij ziet dat het werk voor gemeenteraden de afgelopen jaren veel complexer is geworden met steeds meer grote dossiers waar zij over gaan. Een van die grotere thema's is de zogenoemde energietransitie; de zoektocht naar meer duurzame energie. Niet alleen in Leusden veroorzaakt dit politiek gezien tumult, ook in Bunnik en Renswoude was het voor twee wethouders al reden op te stappen.