Extra ziekenhuispersoneel aan het werk vanwege gladheid: 'Alle gipskamers zijn bezet'

Het Diakonessenhuis kan naar eigen zeggen de drukte nog aan. Opschalen hoeft nog niet, al staat komend weekend wel extra personeel stand-by. Een eindje verderop in het St. Antonius Ziekenhuis is nu al de keuze gemaakt om op te schalen. Het ziekenhuis met afdelingen in Utrecht en Nieuwegein zet komend weekend extra personeel in op de spoedeisende hulp en in de gipskamers. "Voor het geval zich meer mensen met gebroken ledematen melden, bijvoorbeeld door schaatsongevallen", zegt een woordvoerder.