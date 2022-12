Vandalen slopen ijsbaan in Overvecht, schaatsfeest gaat niet door

IJsbaan Siberia is op het grasveldje naast de Marnedreef, om de hoek bij de watertoren. De laatste keer dat er kon worden geschaatst was in februari 2021, dus de ijsclub had er heel veel zin in. Ze hadden zelfs een eigen weerman in de arm genomen: Arie Verrips, de voormalige weerman van RTV Utrecht. "Hij kon op detailniveau vertellen wanneer we het water moesten opspuiten. Dat komt heel nauw. Per buurt verschillen de temperaturen heel erg. Zo was het afgelopen week in Overvecht een keer -7 terwijl het in het centrum -3 was."