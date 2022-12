Vrijspraak voor corona-demonstrant die opriep tot verkeersinfarct op Ring Utrecht

Utrecht - De voorman van Nederland in Verzet, de actiegroep die zich verzette tegen coronamaatregelen, is door de rechter vrijgesproken van opruiing. Michel Reijinga werd vervolgd omdat hij op sociale media opriep het verkeer op de snelwegen rond Utrecht vast te zetten door langzaam te rijden. Aanleiding voor de oproep was boosheid over de sluiting van het Utrechtse restaurant Waku Waku, dat weigerde om klanten te vragen hun QR-code te laten zien.