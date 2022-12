Filipijnse communistenleider Sison (83) overleden in Utrecht

De rebellenleider, die ook schrijver en activist was, kreeg in Nederland uiteindelijk nooit een vluchtelingenstatus of een verblijfsvergunning. Toch werd in 1996 besloten dat Sison in Nederland mocht blijven en niet uitgezet zou worden. Als hij terug zou keren in de Filipijnen zou hij namelijk gevaar open. De Europese Unie plaatste Sison in 2002 nog op de lijst van personen en organisaties die terrorisme zouden steunen. Dat werd enkele jaren later ongedaan gemaakt.