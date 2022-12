Jongen die ontsnapte tbs'er hielp nu ook verdacht van medeplichtigheid poging doodslag

De tbs'er, die sinds 2018 vastzit omdat hij een vrouw in Rotterdam om het leven bracht, nam op 30 november de benen. Zijn begeleider rende nog achter hem aan, maar de tbs'er sprong bij iemand in een auto die klaarstond en verdween. In de flat aan de Smitsweg stak hij de vrouw meerdere keren. Het zou gaan om zijn ex-vriendin. De vrouw verkeert buiten levensgevaar. Na het steekincident in Soest wist de politie de man in Bergschenhoek bij Rotterdam aan te houden.