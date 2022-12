Medewerkers Bijenkorf Utrecht staken onaangekondigd, winkel mogelijk niet open

De medewerkers van het warenhuis willen dat hun salaris met ten minste tien procent stijgt, met een minimum van 14 euro bruto per uur. Ook moeten de lonen meestijgen met de inflatie. Volgens FNV verdienen medewerkers van de Bijenkorf over het algemeen 11 à 12 euro bruto per uur. Het is de negende stakingsdag van personeel van de Bijenkorf.