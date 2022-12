Medewerkers Bijenkorf Utrecht staken: 'Ons loon is heel weinig, terwijl we heel veel doen'

"Ons loon is echt heel weinig voor beveiligers, terwijl we heel veel doen. Daarom staan we hier, we willen meer loon", zei een medewerker vanochtend tegen RTV Utrecht. "Er wordt altijd loonsverhoging beloofd, maar niet gegeven. Er werken hier mensen die al twintig jaar bevroren staan op een minimumloon", aldus een andere beveiligingsmedewerker.