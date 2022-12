Ontsnapte tbs'er stak talloze keren in op slachtoffer uit Soest: 'Het was een horrorfilm'

Soest - De ontsnapte tbs'er die eind vorige maand een vrouw neerstak in een flat in Soest, dreigde haar of haar zoontje in de woning te vermoorden. Dat schrijft de regionale omroep Rijnmond , die uitgebreid met het slachtoffer sprak. De veertig minuten waarin Kendrick M. in haar woning was, waren volgens haar een 'horrorfilm'.