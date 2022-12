Laatste ijspret, maar ook waarschuwingen voor schaatsers: 'Meerdere mensen door het ijs gezakt'

Morgenochtend hopen Jan van Manen en zijn collega's de baan nog even open te stellen. Toch zal dat spannend zijn legt hij uit: "Het is al dubieus. Het is niet koud genoeg, we gaan dat niet redden. Maar we kunnen wel terugkijken op een hele mooie schaatsweek. De schaatsbaan in Doorn was gelijk open, er is zelfs een marathon geweest. Prachtig winters plaatje."