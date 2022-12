Dj's binnen en de deur op slot; Glazen Huis in Amersfoort gestart

Amersfoort - Op bedrijventerrein De Nieuwe Stad in Amersfoort is vanmiddag het Glazen Huis van 3FM Serious Request gestart. Drie dj's van de radiozender lieten zich om 12.00 door actrice Angela Schijf opsluiten in het huis om geld in te zamelen voor stichting Het Vergeten Kind, waar Schijf ambassadeur van is.