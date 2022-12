Gemeenten en politie waarschuwen voor onbetrouwbaar ijs: 'Zorg dat je veilig het ijs op gaat'

In de Ronde Venen wordt gewaarschuwd voor onbetrouwbaar ijs op de Botshol, een plassengebied niet ver van de Vinkeveense Plassen. Vanochtend is daar al een schaatser door het ijs gezakt, en de gemeente vreest dat dat vaker zal gebeuren. "Gelukkig hield hij er alleen een nat pak aan over. Het ijs op de Botshol is onbetrouwbaar, ga er daarom niet schaatsen. Breng jezelf en hulpverleners niet in gevaar!", schrijft de gemeente op Twitter.