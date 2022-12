Extra gipskamer en meer personeel, schaatsweekend zorgt voor drukte in Utrechtse ziekenhuizen

Het ging daarbij vooral om gebroken polsen en enkels. "In het weekend hebben we normaal zo'n twintig vallers per dag. Dit weekend, zaterdag en zondag samen, waren dat er wel zo'n tweehonderd. Dat is flink meer dan gewoonlijk", laat een woordvoerder weten. Vooral op zaterdag was het drukker dan normaal. Dat gold met name voor de Utrechtse locatie van het ziekenhuis; in Nieuwegein was het minder druk.