Code oranje én code geel voorbij in Utrecht na spekgladde nacht met veel aanrijdingen

In de loop van de nacht van zondag op maandag trok het KNMI de weerwaarschuwing in voor Utrecht en de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Vanmorgen gold nog wel even code geel in Utrecht, maar de lichten staan nu weer op groen. De verwachting is dat ook in de provincies waar nu nog code geel geldt de temperatuur de komende uren zal stijgen waardoor de gladheid afneemt.