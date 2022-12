NS: 20 procent minder reizigers dan voor corona en minder treinen op tijd

Bij de NS waren de gevolgen van het personeelstekort in de maand september het meest merkbaar. In die maand, waarin ook grote aanpassingen werden gedaan aan de dienstregeling, was het gemiddeld in 180 spitstreinen per week te druk. Dat is nog los van drukke treinen door onverwachte omstandigheden op de dag zelf, zoals een aanrijding of een verstoring.