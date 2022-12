Koken in de L-flat: Chantal (30) maakt gerecht met een geschiedenis: ‘Slaven kregen de restjes te eten’

Chantal heeft tot haar 16e in Suriname gewoond. In 2009 is ze naar Nederland geëmigreerd. Haar ouders en broertjes woonden toen al in Nederland. “Wij hebben een hele grote familie, ik heb zeven broertjes en twee zusjes. Inmiddels wonen we allemaal in Nederland. Ik heb in Suriname heel lang bij mijn tante gewoond. Mijn ouders gingen naar Nederland om alles goed te regelen voor ons. Toen ik 16 was, ben ik ze gevolgd.”