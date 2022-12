Nederlandse Staat maakt slavernijexcuses met een komma: 'Ophouden met bakkeleien en met plannen komen'

Over de ophef die ontstond over de excuses van vandaag toonde Rutte zich begripvol. Hij erkende dat de aanloop naar deze dag "beter had gekund". Desondanks wilde de regering de excuses toch maken. "We weten dat er niet één goed moment is voor iedereen, niet de juiste woorden voor iedereen. Maar dat mag geen reden zijn om niets te doen. We moeten stappen vooruitzetten en het moeilijke gesprek over het slavernijverleden voeren."