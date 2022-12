Wel of geen slavernijexcuses? 'Ophouden met bakkeleien en met plannen komen'

Provincie Utrecht - Premier Mark Rutte biedt vandaag naar alle verwachting namens de regering excuses aan voor het slavernijverleden. Hij spreekt de excuses, aan Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk, uit in een rede in het Nationaal Archief in Den Haag. Zeven kabinetsleden zijn dan op de zes eilanden en in Suriname om daar in gesprek te gaan met bestuurders en organisaties.