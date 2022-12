Te weinig muziekles op speciaal onderwijs: 'Muziek maken versterkt de verbondenheid'

Muziek helpt daarbij, legt Diana uit. Zij heeft een speciale cursus gevolgd om dit soort lessen op het SBO te geven, want muziek onderwijzen kan soms best lastig zijn. "Het is met instrumenten, met zang, dans en drama. En tegelijkertijd moet je de klas onder controle houden. Want als iedereen maar een beetje op die klankstaven gaat rammen, is het natuurlijk geen muziek meer."