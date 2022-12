'Leven in BRKLN' toont de soms pijnlijke Nederlandse geschiedenis

In de nieuwe RTV Utrecht-documentaire 'Leven in BRKLN' gaat documentairemaker Bram Donkers op zoek naar de Nederlandse geschiedenis in het Amerikaanse stadsdeel. Want een beetje trots mogen 'we' in Nederland wel zijn op het stichten van New York, vindt hij. Het is namelijk geen toeval dat het Amerikaanse stadsdeel Brooklyn zo heet. Al meer dan 375 jaar bestaat er een band tussen het Nederlandse en het Amerikaanse Breukelen en Brooklyn.