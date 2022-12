Ergernis over rattenbestrijding bij Utrechts 'vreetplein': 'Soms is doden enige oplossing'

Inmiddels zijn de antwoorden binnen. Uitvoerig doet de gemeente uit de doeken hoe het te werk gaat. In het geval van het Stationsplein is dit in samenwerking met de NS. Utrecht is eigenaar van het plein en de NS beheert het in opdracht van de gemeente. In opdracht van de NS beoordeelt een aannemer met regelmaat of er maatregelen nodig zijn om de ratten- en ook duivenoverlast beheersbaar te houden.