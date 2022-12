Uitvaartverzorger Bunschoten veroordeeld voor hinderen fotograaf: 'Ik moest kiezen uit twee kwaden'

Verkeerde pillen

Het incident tussen Aart K. en fotograaf Caspar Huurdeman speelde zich op 4 november 2021 af tegen de achtergrond van twee mysterieuze sterfgevallen in Bunschoten. In het dorp gingen in die periode al snel verhalen rond. De mannen van 36 en 27 jaar zouden meerdere soorten drugs door elkaar hebben gebruikt en daarna een ontspannend middel hebben genomen om te kunnen slapen. Kort daarna overleden ze.

Onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut wees op een overdosis methadon als mogelijke doodsoorzaak. De methadon zouden ze hebben genomen in de veronderstelling dat het om het rustgevende medicijn temazepam ging. Over de 'verkeerde pillen' loopt nog altijd een rechtszaak tegen Bunschoter Sergio K. De medicijndealer had allerlei middelen in huis slingeren, vaak niet verpakt of voorzien van de juiste etiketten. Een kennis haalde de pillen op toen K. niet thuis was en verklaarde dat hij die samen met Berendse en Bos heeft ingenomen. Zelf overleefde hij het weekend. Hij noemde dat achteraf een wonder.

