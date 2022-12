Nitraatbomgooier bij wedstrijd FC Utrecht-Ajax al zwaar gestraft door club, rechter doet er een taakstraf bij

De gooier had de vuurwerkbom niet zelf meegebracht, zei hij. Iemand anders had het hem gegeven. Op beelden lijkt het alsof anderen een spandoek over hem hielden, zodat niet zichtbaar was wie gooide. Maar volgens hem was het zijn eigen beslissing. "Als je zo'n nitraatbom in je handen houdt, weet je toch dat het bijzonder dom is om die te op het veld te gooien", vond de rechter. "Niet bij nagedacht", mompelde de man.