UU doet vliegtuig in de ban, medewerkers voortaan verplicht met de trein bij reizen binnen 700 kilometer

Het reizen per trein werd tot nu toe slechts aangemoedigd door de universiteit, maar wordt in veel gevallen nu dus verplicht. Op die manier hoopt de onderwijsinstelling minder schadelijke stoffen uit te stoten. "In 2030 willen wij CO2-neutraal zijn. Minder reizen en vaker de trein kiezen in plaats van het vliegtuig is beter voor het klimaat en draagt bij aan de reductie van de totale uitstoot", laat een woordvoerder weten. Uit onderzoek van de UU zelf blijkt dat vliegreizen goed waren voor 11 procent van de totale CO2-uitstoot van de universiteit.