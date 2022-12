Zien: na jarenlange renovatie zitten er nu super-de-luxe appartementen in vaak gekraakte watertoren aan de Amsterdamsestraatweg

Utrecht - De verbouwing van de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is afgerond. Het bouwwerk in de wijk Ondiep stond drie jaar lang in de steigers en was regelmatig doelwit van krakers . Inmiddels zijn in het voormalige waterreservoir meerdere super-de-luxe woningen gemaakt en is de begane grond ruimte voor een horecagelegenheid. RTV Utrecht kreeg een rondleiding door het markante gebouw.