CDA Utrecht wil opheldering over aanpak tegen huisjesmelkers na BOOS-aflevering

Voor CDA-raadslid Jantine Zwinkels was dit genoeg reden om vragen te stellen aan het college over wat het stadsbestuur nu doet tegen verhuurders die over schreef gaan. De partij heeft in 2015, 2016 en 2018 ook vragen gesteld over de huurpraktijken van Van Hooijdonk. "Ik was in shock door wat ik zag bij BOOS", vertelt Zwinkels. "Daarnaast was het nogal stil vanuit het college over dit onderwerp. Deze aflevering was dan ook een reden om te vragen waar we nu staan en wat de voortgang is." Het CDA wil onder meer horen welke mogelijkheden het college ziet om de druk op huisjesmelkers verder op te voeren. Als voorbeeld noemt ze hogere bestuurlijke boetes, dwangsommen of een beheerovername.