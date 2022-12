Na prikspijt is nu 'klimaatklever' woord van het jaar

Afgelopen maanden kwamen meerdere keren klimaatactivisten in het nieuws, nadat ze schilderijen hadden beklad van beroemde schilders om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Van Goghs Zonnebloemen in Londen werd overgoten met tomatensoep, Les Meules van Monet in Potsdam kreeg aardappelpuree en in Nederland werd het beroemde Meisje met de parel van Johannes Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag besmeurd met soep. In veel gevallen plakten de activisten zich daarna aan de schilderijen vast.