Politiebond: speel Eredivisie-wedstrijden voortaan zonder publiek

De ACP-voorzitter vindt daarom dat er prioriteiten gesteld en harde keuzes genomen moeten worden. "Eén daarvan is dat er minder politie-inzet moet komen bij evenementen. Na de winterstop begint het voetbal weer in de Eredivisie. Om te zorgen dat er meer politie op straat is, zouden er geen bezoekers meer bij voetbalwedstrijden moeten zijn", aldus Groeneweg in de krant.