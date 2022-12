Hof: opvang asielzoekers niet goed geregeld, maar onmogelijk daar snel iets aan te doen

Staatssecretaris Van der Burg meldt via zijn woordvoerder te "erkennen dat het beter moet in de opvang" en daar "dag in dag uit" hard aan te werken. "Aan het einde van de dag is er nog steeds een tekort aan reguliere opvangplekken in Nederland." De uitspraak van de rechter beschouwt hij niet als winst. De staatssecretaris zal gemeenten en andere organisaties blijven oproepen om mee te werken aan structurele oplossingen.