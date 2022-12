Rekenkamer: Utrecht heeft participatie niet op orde

De rekenkamer adviseert de gemeente Utrecht voorafgaand aan trajecten meer duidelijkheid te geven over de inhoud ervan en tijdens het traject maximale openheid en een transparante werkwijze te hanteren. Daarnaast moet duidelijk worden gemaakt wat met de inbreng van deelnemers wordt gedaan. Doordat dat nu onvoldoende gebeurt, is het voor inwoners en raadsleden lastig te beoordelen of een project beter is geworden door de inbreng van deelnemers. Ook worden uitkomsten van participatietrajecten vaak niet zichtbaar gemaakt in het eindproduct, iets wat volgens de Rekenkamer wel zou moeten gebeuren.