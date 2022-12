Marktaandeel Radio M Utrecht historisch hoog: best beluisterde zender van de provincie

Radio M Utrecht-programmaleider Pieter Vorage is trots op de cijfers: "Voor ons radioteam is dit fantastische resultaat het mooiste kerstcadeau! Met deze grote blijk van waardering door onze luisteraars kijken we vol inspiratie uit naar nieuwe jaar. Ook in 2023 is Radio M Utrecht de zender met het nieuws uit de regio, gezellige programma's en de mooiste muziek van toen en nu!"