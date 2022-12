Tiener die EO-cameraploeg beroofde pleegde ook reeks autokraken, OM eist celstraf en taakstraf

Behalve voor de diefstal van de camera stond de jongen ook terecht voor meerdere auto-inbraken. Hij had het daarbij in het bijzonder voorzien op de navigatiesystemen uit Volkswagens. Begin februari brak hij in de enorme parkeergarage onder het grote winkelcentrum Leidsche Rijn bij zeker vier auto's in. Toen hij in mei zijn proces in vrijheid mocht afwachten, kraakte hij een auto op een parkeerterrein bij een sportclub.