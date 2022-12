FC Utrecht: zonder publiek spelen niet de oplossing voor politietekort

Groeneweg suggereert in het bewuste artikel dat er door te voetballen zonder publiek geen politie meer nodig zou zijn bij duels in het profvoetbal. Van de Weide bestrijdt dat. "Dat hebben we in de coronatijd meegemaakt. Hoewel het in Utrecht heel goed gegaan is, is dat niet het landelijke beeld. Als mensen niet welkom zijn in de stadions verzamelen supporters zich toch. Dus de risico's zijn niet weg. FC Utrecht - Ajax zonder publiek betekent niet dat er geen politie nodig is. Stoppen met publiek is niet de oplossing."